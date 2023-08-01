نجل حسن يوسف سباح ماهر خالف القوانين وغرق بـ "مترين"

لا يزال الفنان المصري حسن يوسف وزوجته المعتزلة شمس البارودي تحت تأثير الصدمة بعد وفاة ابنهما الاصغر عبدالله غرقا في منطقة الساحل الشمال، وقد اكتفت العائلة اكتفت بالعزاء الذي أقيم على المقابر بعد دفع الجثمان

الفنان المصري كان يتحدث تحت تاثير الصدمة مشيدا بمهارة ابنه الراحل الذي يتقن رياضة السباحة بشكل جيد، والصدمة انه غرق في "مترين مية"

وعرضت الإعلامية المصرية لميس الحديدي مقطع فيديو للفنان المصري هو يتحدث : "ده بينزل سباقات في النيل.. بيعوم في النيل"، في إشارة إلى قدرة نجله الكبيرة على السباحة، مضيفاً: "غرق في مترين".

من جهتها أكدت الفنانة عفاف شعيب حجم الصدمة التي تلقاها الفنان حسن يوسف وقالت كان يبكي نجله في المنزل ويقول: "عبدالله مات.. ده سندي" كما لفتت إلى أن شمس البارودي ظلت تردد قائلة: "هو اللي كان قاعد معايا.. وكان حنون عليا".

اسباب وفاة نجل حسن يوسف

الفنان حسن يوسف يمتلك فيلا بقرية "بدر" المتواجدة في الساحل الشمالي. وفي الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، فوجئ بوجود حالة هرج ومرج على الشاطئ، ومحاولة البعض الوصول إلى سيارة إسعاف حيث عثر بعض المارة على الشاطئ جثة الشاب عبدالله علما ان النزول الى البحر في هذا التوقيت ممنوع بقرار بسبب الامواج العالية

وابلغ احد اصدقاء الراحل ان عبدالله ابتلع كمية مياه كبيرة، وكان قد فارق الحياة قبل نقله إلى مستشفى العلمين وفشلت كل عمليات إنعاش قلبه.