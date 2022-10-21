نجل قديروف يسوق لأبيه مقاتلين أسرهم في أوكرانيا (فيديو)

ساق نجل رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف الى أبيه مقاتلين تمكن من أسرهم خلال المعارك في أوكرانيا، وظهر في تسجيل فيديو وهو يقدمهم إلى الأب الذي ارتسمت على محياه ابتسامة فخر.

وتظهر في الفيديو الذي نشر أولا على حساب قديروف في التلغرام سيارات رباعية الدفع تخترق طريقا محفوفا على جانبيه بالاشجار ضمن حديقة منزل الرئيس الشيشاني، قبل ان يترجل منها رجال مدججون بالسلاح وهم يسوقون ثلاثة رجال بملابس عسكرية وقد جرى تكبيلهم وغطيت رؤوسهم بأقنعة سوداء.

وفي الاثناء، كان قديروف الذي ظهر مبتسما بفخر، يقف مستقبلا القادمين، ومن بينهم نجله البالغ 16 عاما، والذين راحوا يتحدثون اليه فيما هم يجبرون الرجال الثلاثة على الانحناء.

وبحسب الفيديو المنشور، فقد جرى أسر هؤلاء خلال المعارك شرقي أوكرانيا.

ورمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان، العضو في الاتحاد الروسي، أحد داعمي الحرب ضد أوكرانيا، وسبق له أن دعا إلى التفكير في استخدام أسلحة غير تقليدية، في ظل تراجع القوات الروسية مؤخرا.

ابن رئيس الشيشان "رمضان قديروف" البالغ من العمر 16 عاما يُقدم لوالده 3 مقاتلين تم أسرهم في أوكرانيا. pic.twitter.com/GHy5xxCCOZ — روسيا الآن✪ (@Russianowarabic) October 21, 2022

وأعلن قديروف في وقت سابق الجمعة، أن مقاتلي قوات "أخمات" الخاصة التابعة لجمهورية الشيشان، تمكنوا من الاستيلاء على الهيكل الدفاعي الهندسي للقوات الأوكرانية في اقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وكتب قديروف قائلا في منشور: "تم إحراز تقدم والسيطرة على معقل آخر (..) تصرف رجالنا بشكل مثالي واستولوا على الدفاعات الهندسية، وتلقوا عددا كبيرا من الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها، وأسروا ثلاثة من المسلحين وقضوا على آخرين".

وكانت القوات الشيشانية اعلنت احباط محاولة من قبل الجيش الأوكراني لاختراق جزء من خط دفاعها، فيما اكد سكرتير مجلس الأمن الشيشاني أبتي علاء الدينوف تقدم قوات "أخمات" وقوات لوغانسك بالقرب من سوليدار.

وسبق للزعيم الشيشاني المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان دعا الى استخدام اسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا، وهي الدعوة التي علق عليها الكرملين قائلا انها نابعة من العاطفة.

واعلن قديروف مطلع الشهر عزمه ارسال ولاده الثلاثة إلى الجبهة الأوكرانية، ليقاتلوا مع القوات الروسية، وهم فتية تبلغ أعمارهم، 16، و15، و14 عاما.

وقال ان اولاده بدأوا تدريباتهم العسكرية عندما كانوا صغارا، وقد حان وقت حصولهم على الخبرة العملية، وأرفق منشوار على مواقع التواصل بمقطع مصور يظهرهم وهم يطلقون النار خلال تدريب عسكري.