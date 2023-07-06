نجمة أمريكية تكشف تفاصيل علاقتها المثيرة مع نجل ترامب

فجرت النجمة الأمريكية أوبري أوداي، مفاجأة من العيار الثقيل عندما ادعت أن بداية علاقتها بدونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق، كانت في حمام نادٍ للمثليين.

وتحدثت أوداي (39 عامًا) للمرة الأولى عن شائعات ممارستها الجنس مع نجل ترامب الأكبر، وذلك خلال مشاركتها في بودكاست "Mea Culpa" الذي يستضيفه مايكل كوهين.

وفي تفاصيل الحادثة، قالت أوداي: "كنت أستضيف حفلاً لمجتمع المثليين، وكانت تلك المرة الأولى التي خرجنا فيها معًا. أراد رؤيتي، وقلت له: حسنًا، سأكون في نادٍ للمثليين الليلة". وأضافت: "حضر الحفل في أحد النوادي الكبرى للمثليين في نيويورك".

وأكدت أوداي أنها أقامت علاقة جنسية مع دونالد ترامب جونيور لأول مرة في حمام النادي المذكور، ورغم وجهات نظره الحالية المعادية لمجتمع الميم، إلا أنه كان مرتاحًا جدًا في تلك البيئة.

وعندما نظرت لأول مرة إلى حسابه الخاص على إنستغرام منذ سنوات، شاهدت أوداي العديد من النكات المهينة لمجتمع المثليين، وعلقت قائلة: "يا إلهي، لقد كنت مرتاحًا جدًا في ذلك النادي للمثليين".

يجدر الذكر أن دونالد ترامب جونيور كان متزوجًا في ذلك الوقت من زوجته السابقة فانيسا ترامب. واستمر زواجهما منذ عام 2005 حتى عام 2018، ورزقا بخمسة أطفال

