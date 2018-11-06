المرأة العربية تتصدر مرحلة التصفيات نصف النهائية بالموسم العاشر من نجوم العلوم

برنامج تلفزيون الواقع من مؤسسة قطر يعلن عن تأهل ستة مبتكرين للنصف نهائي

الدوحة - قطر

للمرة الأولى في تاريخ برنامج نجوم العلوم، نجحت ثلاث مخترعات من أصل ستة متأهلين في الوصول إلى مرحلة التصفيات نصف النهائية بالموسم العاشر من البرنامج. وستمثل نور مجبور، وروضة القبيسي، وسيليا خشني فريق النساء، بينما سيضم فريق الرجال كلًا من وليد البنا وسالم الكعبي وعبدالله الصيرفي.

وخلال حلقة هذا الأسبوع من برنامج نجوم العلوم، قدم فريق المختبر الأخضر الجولة الأخيرة من حلقات نمذجة المنتج، ليقترب كل من سالم وسيليا خطوة أخرى من القمة، بينما ودّع المشاهدون غسان عويدات واختراعه “روبوت منظف لواجهات المباني بدون مياه”. وكان من المنتظر أن يجمع روبوت غسان بين الكفاءة والسلامة في عملية التنظيف، إلا أن النتائج لم تحقق المستوى المطلوب، فقد واجه غسان صعوبة في تعديل وزن الروبوت وتصحيح حركته، مما أثر على قرار الخبراء ولجنة التحكيم. وعبّر غسان عن امتنانه لبرنامج نجوم العلوم، وخرج من الاستديو مصافحًا أعضاء لجنة التحكيم ليختم رحلته في البرنامج.

وأما سالم فقد نجح ابتكاره “دهان الورنيش النباتي الآمن للفنانين” في تقديم حل لمشكلة واجهت الفنانين على مر العصور، فيتكون ابتكار سالم من آلة إنتاج ورنيش عضوي صديق للبيئة، قادرة على الحفاظ على اللوحات من الغبار والحرارة. وقال سالم معلقاً: “منتجي آمن 100% ومن دون أية آثار جانبية، وكلي ثقة في قدرة المنتج على تحقيق النجاح”.

ونجحت سيليا أيضًا في تأمين مكان لها في الجولة المقبلة بفضل مناقشاتها الحماسية، وشاهدت بفخر النتائج الإيجابية لكل الاختبارات التي خضع لها ابتكارها “جهاز منع انتهاكات الطائرات بدون طيار لخصوصية المنازل”. ويعمل الجهاز على منع اختراق طائرات الهواة للأماكن الخاصة من دون أن يسبب أي ضرر لها. وأبلت المهندسة الطموحة بلاءً حسنًا في مناقشاتها مع الخبراء حول مدى فعالية اختراعها، ونجحت في كسب أصوات لجنة التحكيم حين تمكن جهازها من حجب عمليات الإرسال على الفور.

كما استضافت الحلقة خالد أبو جسوم، خريج البرنامج الفائز باللقب في الموسم الرابع، والذي قدم بعض النصائح للمبتكرين الثلاثة وتطرق إلى أحدث التطورات في اختراعه “طاهي”، الذي يعرف اليوم باسم “أوليفر”. وقال في ذلك معلقاً: “إن طرح المنتج في السوق هو رحلة طويلة ومليئة بالتحديات، ولكنها أيضًا رحلة أستمتع بها وأقدر كل خطوة منها. لا شك بأن الفوز باللقب كان شرفًا عظيمًا، خاصة مع كل ما رافقه من شهرة ونجاح، ولكنني أرى في هذا الفوز أيضًا مسؤولية وهدفًا عليّ أن أرقى لمستواه دائمًا وأن أطمح دوماً لتقديم الأفضل”.

وسيتم اختبار النماذج الأولية الستة والحكم عليها من قبل مجموعات متخصصة تتكون من عملاء محتملين في الحلقتين المقبلتين، ومع اقترابنا من الحلقة الأخيرة لهذا الموسم، ستقوم لجنة التحكيم بتقييم تقدم المخترعين، من أجل اختيار المتسابقين الأربعة الذين سيصلون للتصفيات النهائية. وفي المرحلة النهائية، سيتقاسم الأربعة مبتكرين الأوائل جائزة نقدية بقيمة 600,000 دولار أمريكي استنادًا إلى آراء لجنة التحكيم وتصويت الجمهور.

للحصول على دليل البث الكامل للموسم العاشر من برنامج نجوم العلوم، يرجى زيارة الموقع على الإنترنت www.starsofscience.com

هل تمتلك ما يلزم للنجاح في الموسم الحادي عشر من برنامج نجوم العلوم؟ يقبل البرنامج طلبات التقديم حتى نهاية شهر ديسمبر، 2018. قم بزيارة الرابط التالي للتسجيل: www.starsofscience.info/applynow/sos.html

نبذة عن برنامج نجوم العلوم

“نجوم العلوم” هو برنامج تلفزيون واقع تعليمي وترفيهي أطلق بمبادرة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويعتبر البرنامج الرائد في العالم العربي في مجال الابتكار. تأسس البرنامج عام 2008 بهدف تمكين الشباب العربي من تطبيق حلول مبتكرة للمشكلات الإقليمية من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وفيما يحتفل بمرور عقد على تأسيسه، فقد أثبت برنامج نجوم العلوم بأنه محفز إيجابي للتغيير العلمي والتكنولوجي في المنطقة حيث يحظى بنسب مشاهدة عالية وحضور قوي على منصات التواصل الاجتماعي يصل إلى 2.5 مليون متابع. ويتخطى عدد خريجي البرنامج 131 مخترعًا من 18 دولة عربية، ممن نجحوا في تحقيق النجاح تلو الآخر، وجمعوا بشكل مستقل أكثر من 14 مليون دولار أمريكي على شكل إيرادات ومنح وتمويل جماعي. وفضلًا عن فوزهم بمئات جوائز الابتكار، ساهم هؤلاء الخريجون في تأسيس شركات وتوفير فرص عمل، والمشاركة في حوارات ملهمة، وبناء مدارس، وإلهام جيل كامل.

وعلى مدار 10 أسابيع، تقوم لجنة من الخبراء بتقييم مشاريع 9 مخترعين ضمن مرحلتي نمذجة المنتج وتقييم الأسواق ليبقى أربعة مرشحين يصلون لمرحلة التصفيات النهائية لتقاسم جائزة مالية تبلغ قيمتها 600,000 دولار أمريكي لتمويل مشروعاتهم، بناء على قرار لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت.

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مواعيد البث والقنوات الناقلة للحلقات كالتالي:

1. قطر، قناة الريان: السبت في الساعة 21:00، والإعادة الساعة 17:00 (جرينتش +3)

2. قناة العربي: السبت في الساعة 18:00 والإعادة الساعة 22:00 و 4:00 ويوم الإثنين 10:00 بتوقيت جرينتش

قناة العربي+2 السبت 18:00 والإعادة السبت 22:00 والأحد 14:00 والثلاثاء 12:00 بتوقيت جرينتش

3. العراق، قناة السومرية: السبت في الساعة 22:30 (جرينتش +3)

4. الأردن، قناة رؤيا: السبت في الساعة 22:30 (جرينتش +3)

5. الجزائر، قناة الشروق: السبت في الساعة 20:00 (جرينتش +1)

6. الجزائر، قناة عمان: الأحد في الساعة 21:00 (جرينتش +4)

7. لبنان، قناة LBCI، الأحد في الساعة 17:30 (جرينتش +3)

8. الكويت، قناة الراي: كل سبت بداية من السادس من أكتوبر

مؤسسة قطر – لإطلاق قدرات الإنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على الكربون إلى اقتصاد معرفي من خلال إطلاق قدرات الإنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله. تأسّست مؤسسة قطر سنة 1995 بمبادرةٍ كريمةٍ من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجلس إدارتها.

وتلتزم مؤسسة قطر بتحقيق مهمتها الاستراتيجية الشاملة للتعليم، والبحوث والعلوم، وتنمية المجتمع من خلال إنشاء قطاع للتعليم يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية لاقتصادٍ مبنيٍّ على المعرفة. كما تدعم الابتكار والتكنولوجيا عن طريق استخلاص الحلول المبتكرة من المجالات العلمية الأساسية. وتسهم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطوّر وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية الاحتياجات المباشرة للمجتمع