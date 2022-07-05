نحر ضابط استخبارات سوداني وابنه

قالت مصادر اعلامية وطبية سودانية ان مجهولين اقدمو على قتل ضابط في جهاز الاستخبارات السودانية وابنه بولاية جنوب كردفان في حادثة تعد غريبة على المجتمع السوداني

مقتل ضابط استخبارات سوداني

وقالت المصادر ان ضابط صف برتبة مساعد يتبع للإستخبارات العسكرية وإبنه، لقيا مصرعهما على يد مجهولين داخل مزرعة شمال شرق مدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان.

اقتياد الضحايا تحت تهديد السلاح

وقالت مصادر صحفية، إن مجموعة مسلحة اقتادت فرد الاستخبارات وابنه الذى يبلغ من العمر حوالي “20” عاما تحت التهديد بالسلاح أثناء عملهما داخل مزرعتهما إلى مكان بعيد وقامت بنحرهم.

ورجحت المصادر ان تكون الحادثة ذات صلة بالأحداث الأخيرة التى شهدتها مدينة كادقلي في يونيو والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.