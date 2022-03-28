نداء استغاثة من سفينة روسية في البحر الأسود

أفاد المكتب الصحفي للوكالة الفدرالية الروسية للنقل البحري والنهري بإجراء عملية سحب سفينة لحق بها ضرر بصورة ثغرة في هيكلها في البحر الأسود إلى الشاطئ الروسي.

وقال المكتب إن طاقم السفينة المنكوبة يتكون من 12 شخصا يقومون بضخ المياه بالتعاون مع رجال الإنقاذ.

وأضاف المصدر أن سفينة النقل المنكوبة كانت في طريقها من تركيا إلى مدينة روستوف على نهر الدون، مشيرا إلى أن سفينة الإنقاذ التابعة للوكالة تقوم بسحبها حاليا إلى ضواحي مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم.

وتابع: "كانت سفينة خفر السواحل هي أول من اقترب من السفينة المتضررة. ثم أخذتها سفينة الإنقاذ "سباساتيل ديميدوف" التابعة للوكالة. وتقوم بسحبها إلى منطقة الملجأ في قرية غيرويفسكويه بالقرب من مدينة كيرتش. يجري ضخ المياه باستمرار والمضخات تعمل. هناك صراع من أجل بقاء السفينة على قيد الحياة".

ولا يزال سبب الحادث غامضا حتى الآن.