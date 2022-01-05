نداء استغاثة من ناقلة نفط قبالة ميناء الحديدة

أعلن التحالف بقيادة السعودية في بيان مساء الأربعاء، أنه تلقى نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرضها للمضايقة المسلحة قبالة ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين غربي اليمن.

وقال التحالف في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "‏‎تلقينا نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرضها للمضايقة المسلّحة مقابل ميناء الحديدة"، دون توضيحات عن طبيعة المضايقة والجهة التي قامت بها.

‏‎وحذر التحالف قائلا: "هناك مؤشرات عالية الخطورة على المنطقة والممر البحري مقابل ميناء الحديدة"، دون تفاصيل أخرى.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول هذا البيان.

وبوقت سابق الأربعاء، أعلن التحالف العربي رصد عملية تحضير لعمل عدائي بزورق مفخخ من ميناء الصليف (يقع تحت سيطرة الحوثيين بمحافظة الحديدة).

والإثنين، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، خلال مؤتمر صحفي، عن "احتجاز سفينة شحن إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة، على متنها معدات عسكرية وتمارس أعمالا عدائية".

بينما قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي تركي المالكي، في بيان، إن "السفينة كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى (جنوب شرقي اليمن) إلى ميناء جازان السعودي، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في الجزيرة".

ومنذ مارس/آذار 2015، ينفذ التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.