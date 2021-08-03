ندبة في رأس كيم جونغ أون تثير جدلا حول صحته

ظهرزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مع ندبة على مؤخرة رأسه، الأمر الذي أثار اعتقادات بأنه يعاني من مشاكل صحية.

ويدور الحديث خصوصا عن حضور كيم جونغ أون للفعاليات الرسمية التي جرت في الفترة ما بين 24 و27 يوليو الماضي.

ومن جهتها رفضت الاستخبارات الكورية الجنوبية صحة هذه الاعتقادات، وقالت: "اختفت الندبة بعد مرور عدة أيام (وهي ليست موجودة في فعاليات حضرها كيم في 29 يوليو الماضي) ولم تكن هناك أي ندبة ... بالحكم على المشية السهلة واللقطات التي ينحني فيها بعمق أثناء التحية لا توجد هناك أي علامات على وجود أي مشاكل صحية".