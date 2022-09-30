نذر مواجهة اميركية ايرانية في العراق

على وقع الغارات والقصف اليومي الايراني المتواصل على اربيل في شمال العراق، قالت الولايات المتحدة انها اسقطت طائرة ايرانية مسيرة، الامر الذي اثار حفيظة طهران التي خرج قائد هيئة اركانها بالوعيد بالرد على الهجوم الاميركي

وقالت مصادر اعلامية ايرانية نقلا عن قائد هيئة الأركان المسلحة اللواء محمد باقري ان : "ادعاء الأميركيين بشأن تدمير طائرة مسيرة إيرانية يثبت تواطئهم مع الإرهابيين والانفصاليين وأنهم يتعاونون مع هذه الجماعات الانفصالية والإرهابية"

واضاف : "إذا تحرك الأميركيون ضد الطائرات الإيرانية المسيرة فإنّ القوات المسلحة الإيرانية سترد على هذا العمل العدائي" واكد ان بلاده تحتفظ بحق المواجهة والانتقام ، وان القوات المسلحة الإيرانية تمتلك معلومات كاملة ودقيقة عن قواعد حرير وأربيل ودهوك الأميركية في العراق.