نساء الكويت ينتفضن ضد التحرش

"لن أسكت"، هو عنوان الهاشتاغ الذي اطلقته نساء الكويت ضد التحرش والمتحرشين، لتطفو القضية على السطح للمرة الاولى. وذلك بعد نشر مدونة مؤثرة معروفة لفيديو تتحدث فيه عن هذه القضية.

وما ان انطلقت الحملة حتى بدأ نشر عشرات الشهادات عن التعرض للملاحقة، أو التحرش، أو الاعتداء، عبر حساب "لن أسكت" على تطبيق "إنستغرام"

تتحدى النساء عبر هذه الحملة "التقاليد المحافظة" وثقافة "العيب".

وما ان انطلقت الحملة حتى سارعت السفارة الاميركية في الكويت في تقديم الدعم والمساندة

حملة تستحق الدعم. يمكننا جميعاً فعل المزيد لمنع التحرش ضد المرأة سواء في الولايات المتحدة أو في الكويت. #لن_اسكت



A campaign worth supporting. We can all do more to prevent harassment against women, whether in the U.S. or in Kuwait. #Lan_asket pic.twitter.com/snbmhjXj3b — U.S. Embassy Kuwait (@USEmbassyQ8) February 3, 2021

فقد أعربت السفارة الأمريكية عن دعمها للنساء، حيث أن الفيديو الذي نشرته آسيا الفرج، المؤثرة الكويتية المعروفة، لمكافحة التحرش، على غرار حركة "أنا أيضا" التي انتشرت بشكل كبير بالولايات المتحدة في العام 2017، وقالت السفارة في "تويتر": "حملة تستحق الدعم..يمكننا جميعا فعل المزيد لمنع التحرش ضد المرأة سواء في الولايات المتحدة أو في الكويت #لن_اسكت".

وأشارت "فرانس برس" إلى أنه "في حين تلقت الحملة دعما كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها تعرضت أيضا لانتقادات من أصوات محافظة، تعتبر أن على النساء ارتداء ملابس محتشمة لتجنب التحرش".

ورأت آسيا الفرج، التي تملك 2.5 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر مقطع فيديو نشر الأسبوع الماضي، أن هناك "مشكلة" في الكويت.

وقالت آسيا في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع: "في كل مرة أخرج فيها، يتحرش أحدهم بي، أو بامرأة أخرى في الشارع"، لافتة إلى أن "المشكلة هنا أن الرجال لا يخجلون".

كما اعتبرت أن "هناك مشكلة تحرش في هذه الدولة (الكويت)".

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