نسر يصيد خاروف ويطير به في السماء (شاهد)

البوابه - وثق مقطع فيديو قصير راج عبر منصات التواصل الاجتماعي قيام نسر ذهبي باصطياد خروف صغير والتحليق به عاليا في السماء وتعجب رواد منصات التواصل الاجتماعي من قدرة النسر على حمل الخاروف الصغير ببساطة ومن دون أن يبدي أي مظهر من مظاهر المعاناة خلال تحليقه في الجو.

فيما اعتقد بعض المغردون أن ما حمله النسر كلبا وليس خاروفا.

وتعد النسور الذهبية طيور جارحة كبيرة وقوية تشتهر بمظهرها المهيب وقدرتها الرائعة على الصيد، كما تعتبر من أمهر الصيادين على كوكب الأرض إذ أن لديها سرعة انقضاض تصل إلى 150 ميلاً في الساعة، مع أقوى قبضة مخالب بين الجوارح، وفقا لموقع whiskeyriff الذي نشر مقاطع الفيديو للحادثة.



