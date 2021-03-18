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نشطاء يتادولون صورا حديثة للعاهل السعودي الملك سلمان

منشور 18 آذار / مارس 2021 - 10:06
الملك سلمان بن عبد العزيز
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا حديثة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يظهر فيها مع بعض الأمراء.

ولقيت الصور إعجابا كبيرا كما تم تداولها بشكل واسع بین مستخدمي وسائل التواصل وخاصة "تويتر".

وتظھر الصور الملك وھو يقف بجوار سیارة بجانب الأمیر فیصل بن سعود، وفي صورة أخرى ظھر مع الأمیر سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وجمعت صورة أخرى العاهل السعودي بحسام بن سعود بن عبد العزيز.

 

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