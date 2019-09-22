نشطاء يواصلون الضغط على زعماء العالم لمواجهة آثار تغير المناخ

وجه ناشطون شبان رسالة وصفت بالقوية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقول إنه إذا لم يتخذ المسؤولون المنتخبون إجراءات قوية لمواجهة تغير المناخ سيتم الإطاحة بهم من مناصبهم عبر التصويت.

ومنح غوتيريش فرصة لنشطاء شبان للحديث خلال أول قمة شبابية في الأمم المتحدة عن تغير المناخ، وهو حدث غير رسمي للتواصل بين الناشطين ورواد الأعمال الشبان وزعماء العالم بهدف حشد التأييد لحلول تتعلق بتقنيات وسياسات مواجهة تغير المناخ، وذلك قبيل قمة رسمية للأمم المتحدة بهذا الشأن يوم الاثنين.

وبعد إضراب على مستوى العالم يوم الجمعة للمطالبة باتخاذ إجراءات لوقف هذه الكارثة البيئية، بمشاركة ملايين المتظاهرين، أبلغ النشطاء الشبان غوتيريش أمس السبت بأن زعماء العالم الذين سيحضرون قمة الأمم المتحدة للمناخ يوم الاثنين ليس بوسعهم تجاهل قوة الحركة الاحتجاجية الشبابية.

وتخلى الأمين العام للأمم المتحدة خلال هذه الفعالية عن رابطة العنق التقليدية وحضرها بوصفه "المستمع الرئيسي"، وجلس إلى جوار الناشطين بأحد مقرات الأمم المتحدة.

وبعدما أكمل الناشطون الشبان كلماتهم المقررة، طالبهم غوتيريش بمواصلة الضغوط.

وقال:"بوسعكم أن تحاسبوا جيلي (من كبار السن). لا يزال جيلي فاشلا في إرساء العدالة في هذا العالم وعلى هذا الكوكب".