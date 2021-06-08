نصرالله يسخر من شائعات وفاته.. فيديو

سخر زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله الاربعاء، من الشائعات التي ترددت حول وفاته وتدهور صحته جراء ما قيل عن اصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر خطاب متلفز بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس قناة ”المنار“ التابعة للحزب.



وقال نصرالله في الخطاب ”فيه ناس موتونا.. وفيه ناس بلشوا يفتشوا عن الخليفة، على كل الأعمار بيد الله".

اضاف مخاطبا انصاره "أنا معكم وبينكم وسنواصل الطريق سوياً وما زلت أحلم وأحمل أملاً كبيراً في أن نصلي في القدس في المسجد الأقصى سوياً إن شاءالله“.

وشكر نصر الله كل من سأل عنه في مرضه وطمأن أنصاره أنه ”على ما يرام“.

وأضاف: ”إلى كل المحبين والعائلات إلى كل من تأثروا بعد خطابي في 25 أيار في ذكرى التحرير، الذين تأثروا بوضعي الصحي، الإنسان في النهاية إنسان أطمئنكم“.

#بالفيديو

السيد #نصرالله: أطمئن الجميع بأن وضعي الصحي جيد ولا زلت أحمل أملاً كبيراً بأن أصلي في القدس#لبنان #يونيوز pic.twitter.com/n4HwvD99Gf — وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) June 8, 2021

كان نصر الله قد بدا في حالة صحية غير جيدة في خطابه الماضي في 25 مايو/ أيار، وظل يسعل طوال الوقت، لكنه قال بعد ذلك إنه كان يعاني من الحساسية وليس من أي شيء خطير.