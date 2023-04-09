نصرالله يلتقي هنية ويبحث معه التطورات بغزة والأقصى

قام حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله في لبنان بإجراء مباحثات مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، بشأن التطورات في المنطقة.

وأشار بيان صدر اليوم الأحد عن حزب الله اللبناني إلى إن نصر الله التقى بإسماعيل هنية، الذي وصل إلى بيروت الأربعاء الماضي، وفقا لموقع قناة المنار.

ولفت البيان إلى أن الطرفان استعراضا أهم التطورات في فلسطين المحتلة ومجريات الأحداث في المسجد الأقصى الشريف كما تطرقا إلى شأن المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.

وبحث الجانبان كذلك التطورات السياسية في الإقليم عموماً وجهوزية محور المقاومة ومدى تعاون أطرافه في المواجهة .

وتأتي زيارة هنية إلى لبنان بالتزامن مع تصاعد التوترات في المنطقة على خلفية اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية المسجد الأقصى واعتقالها مئات الفلسطينيين الذين اعتكفوا في داخله خلال شهر رمضان.