نصر الله يعلق على الانتخابات الإسرائيلية

أصدر أمين عام “حزب الله”، حسن نصر الله، اليوم الجمعة 20 سبتمبر/أيلول، أول تعليق على الانتخابات الإسرائيلية.

وقال حسن نصر الله في خطاب بثته قناة “المنار” اللبنانية: “هناك أزمة قيادة غير مسبوقة في كيان العدو (إسرائيل)، بالاضافة إلى فقدان الثقة بها”.

وأشار نصر الله إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بذل كل جهده لتأمين فوزه في الانتخابات من اعتداءات، بحق فلسطين والأسرى والعراق وسوريا.

وتابع: “نتنياهو غامر بكل ما يملك من أجل الفوز بانتخابات الكنيست، رغم الدعم الأمريكي غير المسبوق، لكنه فشل”.

​واستمر: “هناك أزمة قيادة غير مسبوقة في كيان العدو (إسرائيل)، بالإضافة إلى فقدان الثقة بها”.

وقال أمين عام “حزب الله”:

“انتخابات الكنيست أثبتت الوهن والضعف والخلل في بنية هذا الكيان، الذي بدأ يشيخ ويهرم”.

وأردف: “نحن لا تعنينا نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي، فسياساتهم المعادية للفلسطينيين والعرب واحدة”.