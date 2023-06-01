نصيحة الاميرة الجزائرية ريم علي الى الاميرة السعودية رجوة الحسين

تحدثت مصادر اعلامية عربية عن نصيحة وجهتها الاميرة ريم كريمة الدبلوماسي الجزائري المخضرم الاخضر الابراهيمي زوجة الامير العلي بن الحسين شقيق العاهل الاردني، الى الاميرة القادمة من العربية السعودية رجوة آل السيف زوجة الامير حسين بن عبدالله

وقالت صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن ان الاميرة ريم العلي اكدت لـ "الكنة الجديدة" للعائلة الهاشمية ان الشعب الاردني مضياف وكريم ومحب ويعشق العائلة الهاشمية وسيرحب بـ”رجوة أيّما ترحيب”.

واقترحت ريم العلي في تصريحات صحفية على نظيرتها الجديدة “أن تعلم مسبقا بأن الأميرة التي تدخل على العائلة الهاشمية يترتب عليها أن تحمل الاسم التاريخي للعائلة، وهذا يعني أن تتحلى بقدر كبير من المسؤولية”.

واكدت الاميرة ريم العلي ان “رجوة (السعودية) تتحلى بقدر كبير من المسؤولية" واشارت الى انها لن تشعر بالغربة وسط الشعب الأردني وستحظى بمحبته كما يحب ولي العهد الامير حسين

وقالت الأميرة ريم العلي: الأمير الحسين أخذ صفات والده وجده الذي يفتخر بحمل اسمه وهو إنسان مُستمع ويبدي اهتمامه بالجميع

وانتهت عصر اليوم في قصر زهران في العاصمة عمان مراسم حفل عقد قران ولي العهد الاردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الانسة رجوة ال السيف التي وصلت الى مكان الحفل بصحبة شقيق وشقيقات الامير حسين

وعقد القران إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة بحضور الشهود على العقد وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الآنسة رجوة.

وصلت الآنسة رجوة خالد السيف الى قصر زهران برفقة الأمير هاشم بن عبدالله والأميرة سلمى بنت عبدالله والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، حيث تقلها سيارة "رولز رويس 1967" صُنعت خصيصا للملكة الراحلة زين الشرف جدة الملك عبدالله الثاني