نطفة مهربة من اسير فلسطيني تنجب 4 توائم

نجح الاسير الفلسطيني ابن قطاع غزة أحمد شمالي، المعتقل منذ أكثر من 15 عاما في سجون الاحتلال الاسرائيلي من تهريب نطفة الى الخارج نتج عنها 4 توائم هم "عبد الرحمن، وركان، وريان، ونجاح" التوائم الأربعة الذين أنجبتهم زوجته رسمية

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية في تقرير ان الاسير احمد الشمالي الذي يقبع في سجن "نفحة" الصحراوي، هرّب نطفة استقبلتها عائلته على حاجز بيت حانون، بإشراف طبي، ونجحت العملية فأنجبت رسمية ثلاثة ذكور وأنثى.

ونقلت الوكالة عن الزوجة رسمية ان عمليات تهريب النطاف فشلت مرتين قبل ذلك الا ان نجحت في الثالثة حيث عوضت ذلك الفشل ومن الله تعالى على العائلة بـ 4 توائم

وتؤكد رسمية بكل فخر أن المسألة ليست فقط إنجاب لكنها تحدٍ للسجان بكل المعايير، وأحمد قرر أن يستغل الوقت، ويحاول أن يعيش كباقي البشر، بل انه اكمل دراسته الجامعية والماجستير في الدراسات التاريخية

وتؤكد الزوجة ان عملية التهريب والانجاب هي مسألة إثبات حق ووجود في الحياة، سيما وأن لديهما طفلان، عبيدة (17 عاما)، وعلي (14عاما)، قبل اعتقال زوجها.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي أحمد في اب- أغسطس 2008 وحكمت عليه بالسجن 18 عاما بتهمة الانتماء لحركة فتح ومقاومة الاحتلال.

وتنقل الوكالة عن مدير الدراسات والتوثيق في هيئة الأسرى والمحررين والاسير السابق عبد الناصر فروانة، أن عمليات تهريب النطف بدأت تقريبا في 2012 وأنجبت زوجات الأسرى 118 طفلا بعد 78 عملية تهريب.

ويقبع في سجون الاحتلال 4900 أسير فلسطيني (رجالا ونساء) منهم 559 محكوم عليهم بالسجن المؤبد أو عدة مؤبدات، و400 أسير يقبعون في الأسر منذ عشرين عاما وأكثر، وفقا لفروانة وفق احصائيات نقلتها وكالة الانباء الفلسطينية