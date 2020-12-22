نظام الاسد يدين قرار واشنطن باستمرار فرض عقوبات قيصر

قالت خارجية النظام السوري إن قرار واشنطن باستمرار فرض العقوبات على نظام الأسد “يظهر حالة الانفصام التام عن الواقع للإدارة الأمريكية”.

وفي رد على ما نشرته السفارة الأمريكية أول الأحد، أبدت خارجية النظام استغرابها من بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول الاستمرار في فرض العقوبات على شخصيات من النظام.

وأوضحت وكالة “سانا” التابعة للنظام نقلاً عن مصدر رسمي في خارجية النظام أن “على الإدارة الأمريكية أن تدرك أخيرا أن العدوان على سوريا في طريقه نحو الفشل المحتم أمام صمود السوريين، وأن مستقبل سوريا حق حصري لأبنائها، ولن يكون للإدارة الأمريكية أو سواها أي دور أو رأي في هذا المجال”.

وأضاف المصدر، أن “المعاناة التي عاشها ويكابدها السوريون هي نتيجة مباشرة للإرهاب المدعوم أمريكيا”، لافتاً إلى أن “الإجراءات القسرية غير المشروطة والظالمة والتي تمس المواطنين في حياتهم ولقمة عيشهم، وتشكل انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان، بل وترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة، وتستوجب محاسبة مسؤولي الإدارة الأمريكية”.

يذكر أن السفارة الأمريكية في دمشق أعلنت عبر حساباتها في تويتر، أن إدارة الرئيس “دونالد ترامب” ستواصل العقوبات التي فرضتها على النظام بموجب قانون “قيصر” وطالت أكثر من 90 كياناً وشخصاً.