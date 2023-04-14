نفوق 18 الف بقرة بانفجار في تكساس

اسفر انفجار في مزرعة للألبان في ولاية تكساس بجنوب الولايات المتحدة، الى نفوق اكثر من 18 ألف بقرة فيما اصيب بعض الاشخاص بجروح متفاوتة حسبما أعلنت السلطات الأمريكية

واعلنت السلطات عن انفجار رهيب حريق ليل الاثنين الثلاثاء الماضي في مزرعة ألبان "ساوثفورك" الواقعة بالقرب من بلدة ديميت في منطقة بانهاندل بولاية تكساس، واكد مفوض الزراعة في ولاية تكساس سيد ميلر إن الحادث هو "أخطر حريق في مزرعة لتربية الماشية في تاريخ تكساس"،

وهرع المئات من رجال الإطفاء والشرطة والاسعاف الى المكان واشارت مصادر الى ان "التحقيق فيه وملاحقة المسؤولين سيستغرق بعض الوقت على الأرجح".

وتحدث المسعفون عن انقاذ عامل المزرعة ونقله جوا إلى المستشفى.

لم يعرف مصدر الحريق ووصف ميلر ان الانفجار مروع وقال في بيان "ما إن نعرف السبب والحقائق المحيطة بهذه المأساة، سنحرص على إطلاع الجمهور على كل التفاصيل لتجنب كوارث من هذا النوع في المستقبل".

"Burned Alive" in Massive Dairy Farm Explosion that Kills 18,000 Cows In Texas pic.twitter.com/PuQ1IHyw3l — Lauren Witzke (@LaurenWitzkeDE) April 13, 2023