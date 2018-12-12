نقاط مراقبة اميركية شمال سورية

ودعا ماتيس السلطات التركية إلى الإبلاغ عن أي محاولة تسلل

أعلن مكتب وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس مساء الثلاثاء، أن القوات الأميركية استحدثت مراكز مراقبة في شمال شرق سوريا بهدف مواجهة مخاوف تركيا، العضو الحليف والأساسي في حلف شمال الأطلسي، الناتو.

وقال مكتب الوزير ماتيس، إن القوات الأميركية في سوريا والمنطقة تأخذ القلق التركي على محمل الجد، وأن البنتاغون ملتزم ببذل أقصى جهوده لتأمين الاستقرار الأمني المطلوب على طول الحدود الشمالية الشرقية لسوريا مع تركيا.

ودعا ماتيس السلطات التركية إلى الإبلاغ عن أي محاولة تسلل ترصدها من الجانب السوري، وتحديدا من المنطقة التي تنشط فيها القوات الأميركية.