نقص الوقود يهدد بإغراق لبنان في ظلام شامل بحلول نهاية الشهر

يواجه لبنان اوقات انقطاع طويلة للتيار الكهربائي، وصلت 20 ساعة يوميا في بعض المناطق.

حذّر وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر، من خطورة انقطاع التيار الكهربائي عن عموم البلاد، جراء عدم توفر الأموال بالنقد الأجنبي، اللازمة لشراء الوقود الخاص لتوليد الطاقة.

جاء ذلك الخميس، خلال مؤتمر صحفي للوزير اللبناني بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا الرئاسي شرقي بيروت.

ودق غجر ناقوس الخطر، قائلا إن لبنان قد يذهب إلى الظلام الشامل بحلول نهاية الشهر الجاري، في حال عدم منح مؤسسة كهرباء لبنان، مساهمة مالية لشراء الوقود.

وأضاف: "الحل يكمن في تحمل النواب مسؤوليتهم، والتوقيع على قانون عاجل لإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان مساهمة مالية، تمكنها من شراء الوقود، لتأمين الحد الأدنى المطلوب من الكهرباء.

يأتي ذلك، بينما يواجه لبنان ساعات انقطاع طويلة للتيار الكهربائي، وصلت 20 ساعة يوميا في بعض المناطق، بالتزامن مع شح وفرة الوقود اللازم لتوليد الطاقة سواء لشركة الكهرباء، أو لدى أصحاب المولدات الصغيرة.

وبسبب معاناة لبنان من انقطاع متكرر للكهرباء نتيجة اتخاذ الحكومة نظاما للترشيد والتقنين، خرجت احتجاجات شعبية منددة بانقطاع الطاقة عن المنازل منذ الشهر الماضي.

ويمر لبنان بأزمة سياسية واقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وسط تعثر تشكيل حكومة جديدة، منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.

