نقل البابا فرنسيس إلى المستشفى

البوابه - نقل البابا فرنسيس البالغ من العمر 86 عاماً إلى مستشفى جيميلي في روما، حيث تستدعي حالته الصحية إلى بقاءه داخل المستشفى بضعة أيام، بحسب ما أعلنه الفاتيكان.

ولفت ماتيو بروني مدير الإعلام في الكرسي الرسولي في بيان له أن البابا فرنسيس يعاني منذ عدة أيام من صعوبات تنفسية، لافتا إلى إدخال البابا إلى مستشفى جيميلي في روما لإجراء فحوص طبية.

وأشار بروني إلى أن الفحوصات كشفت عن وجود عدوى في الجهاز التنفّسي للبابا، مؤكدا في الوقت ذاته أنها ليست إصابة بكوفيد-19، ومنوها أيضا إلى أن علاجه الطبي يتتطلّب بضعة أيام.

ويستخدم البابا فرنسيس كرسيًا متحركًا منذ مايو 2022 بسبب آلام مزمنة في ركبته، كما سبق أن أُدخل إلى المستشفى مدة 10 أيام في يوليو 2021 للخضوع لجراحة في القولون فيما اضطر البابا فرنسيس في العام الماضي مرارا وتكرارا إلى إلغاء بعض الأنشطة أو اختصارها بسبب آلام في ركبته.