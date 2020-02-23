نقل الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى العناية المركزة

كشف علاء مبارك أن والده، الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، يتواجد حاليا داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

وقال علاء في تدوينة له عبر موقع تويتر: "دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يارب".

وأضاف ردا على أحد متابعيه بشأن صحة والده، قائلا: "مازال في العناية.. يارب".

يشار إلى أن الرئيس السابق حسني مبارك، 91 عاما، أجرى نهاية الشهر الماضي عملية جراحية بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات في مصر.

وكان نجل الرئيس المصري قد قال في 24 يناير 2020، إن والده أجرى عملية جراحية، وأكد وقتها أن حالته مستقرة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية محلية أن مبارك دخل المستشفى نهاية يناير، وتم نقله إلى قسم الأورام لإجراء فحوص طبية، من أجل تحديد حالته الصحية.

وفيما بعد أجريت له عملية استئصال ورم في المعدة، وانتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة.