نقل تاج سانت إدوارد استعدادا لتتويج الملك تشارلز الثالث

نقل تاج سانت إدوارد الذي يشاهده ملايين الأشخاص كل عام في برج لندن، إلى مكان آخر لتعديله استعدادا لتتويج الملك تشارلز الثالث العام المقبل، دون أن يفصح قصر باكنغهام عن مكان نقل التاج لأسباب أمنية حتى اكتمال العملية التي لا تزال تفاصيلها سرية.

وتهدف هذه الخطوة لكي تظل سرية ولأسباب أمنية حتى اكتمال العملية.

وسيقام حفل التتويج خلال مراسم دينية، يقيمها رئيس أساقفة كانتربري، كما سيتم تتويج زوجة الملك كاميلا إلى جانب زوجها، حيث سيتم تتويج تشارلز في 6 مايو العام المقبل في وستمنستر في احتفال، بعدما تسلم الملك بعد حكم والدته الملكة الراحلة إليزابيث.

ويعتبر تاج "سانت إدوارد" جزءا من مجموعة مجوهرات التاج الملكي التي ظلت موجودة في برج لندن منذ أكثر من 600 عام وهي تجذب كل عام أكثر من 30 مليون زائر، ما يجلعها أكثر الأماكن زيارة في المملكة المتحدة.