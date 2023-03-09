نقل السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل للمستشفى بعد سقوطه على الارض (فيديو)

قال متحدث باسم السناتور الجمهوري الأميركي ميتش ماكونيل ان الاخير نقل الى المستشفى الأربعاء لتلقي العلاج بعد سقوطه ارضا خلال حفل عشاء خاص.

واظهر مقطع فيديو السناتور ماكونيل، وهو حاليا رئيس الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، يتعثر ويسقط بينما كان في طريقه الى المنصة لالقاء كلمة خلال الحفل.

وقد حاول السناتور عن كنتاكي البالغ 81 عاما النهوض بعد السقطة، لكنه لم يتمكن من ذلك الا بعدما هرع عدد من الحاضرين وساعدوه على الوقوف ثانية.

Is this the Video of Mitch McConnell Falling? pic.twitter.com/X1MtPUXcrr — Johnny Midnight ⚡️ (@its_the_Dr) March 9, 2023

وشغل ماكونيل رئيسا لمجلس الشيوخ منذ 2007.

وهو من كبار خصوم الرئيس جو بايدن، بخلاف ما كان عليه ابان تزعمه الاكثرية في مجلس الشيوخ في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث عمل معه بشكل وثيق.

وتمخض تعاون ماكونيل مع ترامب عن قرارات شملت تعيين قضاة محافظين في المحكمة العليا التي الغت لاحقا حق النساء في الإجهاض على مستوى البلاد.