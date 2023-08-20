نهاية رجل شجاع.. أردني يضحي بحياته لإنقاذ ابنه من الغرق في سلطنة عمان

أقدم مواطن أردني على التضحية بحياته لإنقاذ ابنه من وسط أمواج البحر، خلال رحلة صيد مع مجموعة من رفاقه على شواطىء مدينة صلالة في سلطنة عمان.

واتشحت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بالسواد حزنًا على وفاة الشاب نضال حمد الحمران غرقًا يوم أمس السبت.

حادثة الغرق وقعت في مدينة صلالة أثناء رحلة صيد قام بها نضال مع مجموعة من أصدقائه، حيث كان يصطحب ابنه الصغير حمد.

وبينما كانوا فوق صخرة قريبة من البحر، انزلقت قدم حمد، البالغ من العمر 13 عامًا، وسقط في الماء الذي كانت أمواجه متوسطة في تلك المنطقة.

بدون تردد، قفز نضال والد حمد فورًا إلى المياه وسبح لمسافة ليست بالقصيرة حتى وصل إليه ورفعه من الماء إلى اليابسة.

ورغم أن نضال كان مصابًا بكسر في يده، إلا أنه حاول بكل قوته العوم، ومع الأسف، لم تكن جهوده كافية وغرق في المياه، باذلا حياته من أجل إنقاذ ابنه.

أفاد أحد أصدقاء الراحل أن أهله قرروا دفنه في صلالة بسلطنة عمان، وسيُقام بيت عزاء له في الأردن.

وقد نعت الجالية الأردنية في محافظة ظفار بسلطنة عمان وفاة نضال حمد الحمران، الذي قدم فداءً كبيرًا وترك وراءه قصة ملهمة عن التضحية وحب الأبوة.

