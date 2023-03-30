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"نهر عظيم" في السعودية بطول 12 ألف كيلومتر

تاريخ النشر: 30 آذار / مارس 2023 - 10:32
خطة تصميم طروادة ، وهي منطقة في مدينة نيوم الكبرى المخطط لها في المملكة العربية السعودية
خطة تصميم طروادة ، وهي منطقة في مدينة نيوم الكبرى المخطط لها في المملكة العربية السعودية

البوابة - نشرت شبكة "إم بي سي" السعودية، تقريرا مصورا عن "نهر عظيم" يتم انشاؤه تحت الأرض في المملكة، يصل طوله إلى ضعف طول نهر النيل.

ويبلغ طول النهر العظيم، الذي يتكون من شبكة أنفاق وأقنية تحت الأرض، تعتبر الأضخم في العالم، نحو 12 ألف كيلومتر.

وكشف التقرير، النقاب عن تأسيس شبكة عظيمة في السعودية، لنقل المياه "الحلوة" بحجم يشبه حجم نهر ضخم، من خلال حفر قنوات بعمق 4 أمتار وعرض 11 مترا، يتم فيها وضع 3 أنابيب ضخمة.

 ويصل طول الخط الرئيسي لتلك القنوات التي هي بحجم نهر تحت الأرض، إلى12   ألف كيلو متر، أي أكثر من أطول نهر في العالم "نهر النيل" الذي يزيد طوله عن 6 آلاف كيلومتر.

وتمر مياه النهر بداخل ثلاثة أنابيب، كل أنبوب بقطر الدائري يبلغ 2.25 متر، وهي أنابيب معالجة ومضادة للتآكل والصدأ والتسريبات.

وأشار التقرير إلى أن الشبكة بجميع أفرعها، تعتبر واحدة من أكبر شبكات نقل المياه المحلاة في العالم.

ويبلغ أطوال الأنابيب تحت المدن السعودية نحو 126 ألف كيلو متر، أي تدور حول العالم 3 مرات،

وتجر الأنابيب تحت المدن السعودية، بداخلها كمية من المياه بحجم 9.4 مليون متر مكعب، بينما يبلغ طول تلك الأنابيب  نحو 126 ألف كيلو متر، أي تدور حول العالم 3 مرات.

ولو توزعت تلك المياه المحلاة في السعودية، على كل سكان الكرة الأرضية سيحصل كل إنسان على غالونين (قارورتين) من المياه 

كلمات دالة:السعوديةنهر عظيمالنيلمياه محلاة

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