نواب عراقيون يطالبون باستجواب الكاظمي

طلبت مجموعة من أعضاء مجلس النواب العراقي، عقد جلسة طارئة يوم الأربعاء المقبل لاستجواب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ووزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى الجبوري".

وقالت المجموعة في طلبها لرئاسة البرلمان أن "الجلسة الاستثنائية التي ندعوا لها ستكون لمناقشة أسباب انخفاض سعر الصرف وتصنيف البنوك، السياسة المالية المتبعة، اتفاقيات البنك المركزي ووزارة المالية مع صندوق النقد الدولي - الشروط والالتزامات، وفشل الأداء الحكومي وعدم قدرة الدولة على تنفيذ منهاجها الحكومي".

وأعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، السبت، تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، ليصل الى 1450 دينارا للدولار الواحد.