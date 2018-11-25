الرئيس النيجيري محمد بخاري

أعلنت الرئاسة النيجيرية أن رئيس البلاد محمد بخاري، بصدد اتخاذ إجراءات تحول دون سقوط المزيد من القتلى العسكريين في بلاده، عقب هجوم شنه متشددون أمس السبت وأسفر عن مقتل 100 عسكري.

وقال جاربا شيهو المتحدث باسم بخاري: "أعرب الرئيس محمد بخاري عن صدمته العميقة لمقتل العسكريين، فيما يجري اتخاذ إجراءات فورية لضمان سد الثغرات التي أدت إلى سقوط القتلى".

وهاجم مسلحون قاعدة عسكرية في قرية ميتيلي بولاية بورنو شمال شرقي البلاد، التي تنشط فيها جماعة "بوكو حرام" وجماعة أخرى انشقت عنها وأعلنت ولاءها لتنظيم "داعش".