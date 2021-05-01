نيجيريا.. مقتل مسؤول عن اختطاف مئات الطلاب

كشفت وسائل إعلام نيجيرية، الجمعة، عن مقتل الشخص الذي كان يقف وراء عملية اختطاف مئات الطلاب من إحدى المدارس، بولاية كاتسينا، شمال غربي البلاد، خلال ديسمبر/كانون أول الماضي.

المصادر ذكرت أن اشتباكات وقعت الجمعة بين عصابتين مسلحتين في غابة “دومبروم” بين ولايتي كاتسينا وزامفاره(شمال غرب)، أسفرت عن مقتل أوالون دوداوا، المسؤول عن اختطاف مئات الطلاب الذكور بمنطقة “كانكارا” بالولاية الأولى في 11 ديسمبر.

وفي ديسمبر الماضي، خُطف أكثر من 500 فتى من مدرسة في “كانكارا”وتم الإفراج عنهم فيما بعد.

وكان حاكم ولاية كاتسينا قد أصدر آنذاك قرارًا بغلق كافة المدارس الداخلية بالولاية.

أوالون دوداوا، كان قد سلم نفسه للسلطات في مطلع فبراير/شباط، مقابل الحصول على العفو، وذلك خلال احتفال عام بحضور الإعلام.