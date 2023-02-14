نيكي هيلي تعلن رسميا عزمها الترشح للرئاسة الاميركية

اعلنت نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الامم المتحدة الثلاثاء، عزمها الترشح لانتخابات الرئاسة الاميركية المقررة عام 2024.

وفي رسالة مصورة عبر تويتر، قالت هيلي (51 عاما) ان الوقت حان لجيل جديد من القيادة، منتقدة ما وصفته بالسجل "الكئيب" للرئيس الحالي جو بايدن، "وخذلان" ادارته للشعب الاميركي "مرة تلو مرة".

وحددت الحاكمة السابقة لولاية كارولينا الجنوبية، المولودة لابوين من اصل هندي، الخطوط العريضة لحملتها الانتخابية، والتي تقوم على "إعادة اكتشاف المسؤولية المالية، وتأمين حدودنا، وتقوية بلادنا".

واعتبرت ان الولايات المتحدة في ظل ادارة بايدن اظهرت للعالم ضعفا مس بهيبة الولايات المتحدة امام العالم، وخصوصا روسيا والصين اللتين تطاولتا عليها معتقدتين "أننا يمكن أن نتعرض للمضايقة والركل".

وفي تاكيد على ان كونها امراة سيعد ميزة في حال توليها الرئاسة قالت الحاكمة السابقة: "يجب أن تعرفوا هذا عني: أنا لا أتحمل المتنمرين. .. ستؤلمهم أكثر إذا كنت ترتدي الكعب"، قبل ان تضيف "أنا نيكي هايلي وأنا اترشح لمنصب الرئيس".

وهيلى هي اول امراة تشغل حاكما لولاية كارولينا الجنوبية عام 2011. وستتنافس مع الرئيس الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب لنيل ترشيح الحزب للانتخابات رغم انها كانت اعلنت سابقا انها لن تترشح ضد الرئيس الذي عينها سفيرة لبلاده في الامم المتحدة عام .

على انها عقب استقالتها في 2018، دأبت هيلي على توجيه انتقادات متتالية لترامب .