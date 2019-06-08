نيويورك: احباط عملية تفجير واعتقال الجاني

قالت السلطات الامنية في نيويورك انها احبطت هجوما بقنابل يدوية أو أجهزة تفجير في ساحة تايمز سكوير الشهيرة وسط المدينة، وتم اعتقال الجاني

وقالت مصادر في وحدات إنفاذ القانون إنه لا يوجد أي تهديد لتايمز سكوير في الوقت الحالي، مضيفة أن خطة سرية ساعدت في تعقب الرجل من منطقة كوينز في نيويورك لحين اعتقاله وانه يخضع للتحقيق من قبل وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI".

ونقلت شبكة "أن بي سي نيوز" عن مصادر قولها إن المشتبه به تحدث عن رغبته في استهداف شخصيات سياسية في نيويورك وواشنطن والحصول على سترة ناسفة أو استخدامها.

كما ذكرت مصادر أخرى أن الرجل ربما يكون ذئبا منفردا، وهو مصطلح يطلق على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ اعتداءات بمفردهم ولا تقف وراءهم جماعات أو جهات معينة.