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نيويورك: قتيل و 10 اصابات إثر إطلاق نار في حديقة بروكلين

منشور 28 تمّوز / يوليو 2019 - 08:25
إطلاق نار في حديقة بروكلين الواقعة في مدينة نيويورك الأمريكية
إطلاق نار في حديقة بروكلين الواقعة في مدينة نيويورك الأمريكية

قتل شخص وأصيب أكثر من 10 آخرين جراء إطلاق نار، ليلة السبت، في حديقة بروكلين الواقعة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شخصا واحدا قتل وأصيب 11 شخصا آخرين على الأقل في إطلاق نار على تجمع كبير في ملعب بالهواء الطلق في بروكلين بمدينة نيويورك ليلة السبت.

وقالت الشرطة إن الناس تدافعوا مذعورين هاربين من مكان الحادث بعد سماعهم إطلاق نار كثيف، وإن طفلا واحدا على الأقل كان من بين المصابين.

وتجري الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث وتبحث عن الجاني، دون ورود تفاصيل حتى الآن عن أسباب ما جرى.

 

كلمات دالة:أمريكانيويوركبروكليناطلاق نار

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