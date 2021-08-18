نيويورك.. 5 اصابات بإطلاق نار في "بروكلين"

أصيب 5 اشخاص بالرصاص الحي في منطقة بروكلين في مدينة نيويورك الأمريكية، عندما أقدم شخص على إطلاق النار من سلاحه على مجموعة من الأشخاص قرب أحد المتاجر.

وذكر الفرع المحلي لقناة ABC أن المهاجم ترجل من سيارة داكنة اللون مساء الثلاثاء وفتح النار على مجموعة من الأشخاص تقل أعمارهم عن 30 عاما وكانوا يلعبون لعبة الطاولة قرب متجر.

ونقل أربعة أشخاص إلى المستشفيات المحلية، فيما رفض المصاب الآخر تلقي المساعدة الطبية

وحسب الإعلام المحلي، فإن حالة الجرحى مستقرة ومن المتوقع أن يبقوا على قيد الحياة.

وفر مطلق النار من موقع الحادث بسيارته ولا تزال الشرطة تجري عملية البحث.

وشهدت الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة ارتفاعا حادا في حوادث استخدام الأسلحة النارية أدت إلى سقوط قتلى. وفي عام 2020، لقي 43 ألف أمريكي مصرعهم متأثرين بأعيرة نارية