هادي خرج ولم يعد والذاكره تعود إلى اختفاء ورد الربابعه

يكتنف الغموض اختفاء الشاب الأردني هادي عواد محمود القواقنة الذي فقد أثره منذ 3 ايام الأردن.

وبين شقيق الشاب المفقود أنهم قاموا بالبحث عن أخيه المفقود في المستشفيات والمراكز الأمنية والكثير من الأماكن، إلا أنهم لم يجدوا له أي أثر، لافتا إلى أن شقيقه ليس معتادا على مغادرة المنزل لوقت طويل كما حدث في مثل هذه المرة.

موضحا انه ولحظة خروجه من المنزل كان يرتدي بنطالا لونه أسودا و قميصا رماديا، ويركب سيارة من نوع افانتي (نيو) لون أبيض ورقم نمرتها رقم 32415 * 16 ، مناشدا كل من يملك أي معلومة أو شاهده أو شاهد السيارة إبلاغهم أو إبلاغ المركز الأمني .

ورد الربابعه

وأعادت قصة اختفاء الشاب هادي القواقنة إلى ذاكرة الاردنيين قصة اختفاء الطفل ورد الربابعة في القضية التي لاتزال ملابساتها غامضة إلى الآن منذ العام 2009 دون حيث فشلت جميع محاولات البحث عنه في العثور عليه، الأمر الذي جعل من واقعة اختفائه قضية رأي عام في البلاد.

وكان خرج الطفل الربابعة البالغ من العمر 5 سنوات في حينها من منزله الواقع في بلدة جديتا في العام 2009 لشراء الخبز والحمص قرب منزلهم، إلا انه لم يعد منذ ذلك الحين.