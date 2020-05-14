هادي يوجه بتعزيز اليقظة بحضر موت لمواجهة أعمال خارجة عن الدولة

وجّه الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الأربعاء، السلطات بحضرموت، بتعزيز اليقظة العسكرية “لقطع دابر التطرف والإرهاب وأي أعمال خارجة عن الدولة ومؤسساتها”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هادي مع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج البحسني، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.

وشدد هادي على “أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية بحضرموت بما يهدف لتحقيق الأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة ومتابعة ورصد العناصر المارقة التي تحاول عبثاً زعزعة امن واستقرار حضرموت والوطن عمومًا”.

وأشاد بالكلمة التي ووجهها محافظ حضرموت، الثلاثاء، للمواطنين بالمحافظة، بتعزيز وحدتهم وتعضيد تكاتفهم خلف مؤسسات الدولة والجمهورية وشرعيتها والتحذير والرفض لأي أعمال أو تشكيلات عسكرية خارج المؤسسة الأمنية والعسكرية الرسمية.

من جانبه أكد البحسني، أن حضرموت لن تكون إلاّ تحت راية ومظلة الشرعية.

ويأتي الاتصال بعد يوم من عرض عسكري نظمه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، لمسلحين تابعين له داخل ساحة بمقره بمدينة المكلا مركز محافظة حضرموت.

وبعد ساعات من العرض العسكري الذي تزامن مع اشتداد المعارك بين القوات الحكومية من جهة وقوات المجلس الانتقالي (يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله) في محافظة أبين (جنوب) حذر محافظ حضرموت، في كلمة مسجلة للمواطنين، “القائمين على أي عمل عسكري خارج المؤسسات الرسمية”.

وكانت قيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، أبدت انزعاجها من إعلان محافظ حضرموت اللواء البحسني، رفضه خطوة المجلس الانتقالي الجنوبي في 26 من أبريل / نيسان الماضي تدشين الإدارة الذاتية للجنوب.

وحضرموت كبرى محافظات اليمن عامة بشماله وجنوبه، إذا إذ تمثل ثلث مساحة البلاد ، وتنقسم إدارياً وعسكرياً إلى منطقتين هما مدن ساحل حضرموت (12 مديرية).

وتنتشر بها قوات المنطقة العسكرية الثانية، أما المنطقة الثانية فهي مدن وادي وصحراء حضرموت (16 مديرية) وتوجد فيها قوات المنطقة العسكرية الأولى.

وتمثل حضرموت (تقع في إطار المحافظات الجنوبية) إحدى المحافظات اليمنية، ذات الأهمية حيث تمتلك شرطيا ساحلي طويلا على بحر العرب وتغطي نصف مساحة حدود اليمن مع السعودية.

كما أنها من المناطق الغنية بالثروة المعدنية النفطية وتعمل بها عدد من الشركات أهمها الشركة الحكومية بترومسيلة وتعمل في أربعة حقول نفطية بالمحافظة. (الأناضول)