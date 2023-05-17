هاري وميغان ينجوان من كارثة بعد مطاردة باباراتزي جنونية

نجا هاري وزوجته ميغان من كارثة محققة خلال مطاردة سيارات تورط فيها مصورون متطفلون (باباراتزي)، بحسب ما اعلن متحدث باسم الامير الاربعاء.

واوضح المتحدث في بيان ان المطاردة حصلت الثلاثاء، بعد حضور هاري وميغان حفلا توزيع جوائز في نيويورك، واستمرت اكثر من ساعتين.

وتابع البيان انها كادت تنتهي باصطدام مع سائقين اخرين على الطريق ومشاة ورجال شرطة.

واعتبر المتحدث انه "في حين ان كونك شخصية عامة ياتي مع قدر من الاهتمام من قبل الجمهور، لكن لا ينبغي ان يكون ذلك على حساب سلامة اي شخص".

BREAKING: Prince Harry and Meghan involved in 2-hour paparazzi car chase, spokesperson says - MSNBC https://t.co/p8Jzn93sT2 via @GoogleNews — The Devil You Know (@JohnPMcGuru) May 17, 2023

وقال ان "نشر هذه الصور، بالنظر الى الطرق التي تم الحصول عليها من خلالها، يشجع على ممارسات تطفلية خطيرة على كافة الضالعين فيها".

ولم تؤكد شرطة نيويورك على الفور علمها بالامر. ولم يتم الابلاغ عن اي اصابات او حالات اعتقال.

Look at that smile! She absolutely loves this. #HarryandMeghan are desperate. pic.twitter.com/PssiwF3X11 — Princess NaomiSky15 (@NaomiSky_15) May 17, 2023

وكانت الاميرة ديانا والدة هاري قضت في حادث سير خلال مطاردة مصوري مشاهير (باباراتزي) لها في باريس عام 1997. ولطالما ألقى الامير باللوم على الصحافة في وفاة والدته المأساوية.

قيادة متهورة وقطع للشارات الحمراء

ووفق المعلومات، فقد حصلت المطاردة عقب حضور الزوحين حفل توزيع جوائز مؤسسة المرأة ذات الرؤية الذي جرى فيه تكريم ميغان (41 عاما)، وشكل اول ظهور علني لها مع هاري منذ مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث هذا الشهر.

Daily Fail and Express took the photos and deleted them really fast. Mayor Adams on TV talking about it, NYPD confirming the madness, BBC saying Meghan and Harry should come back and collaborate with BM so you know it’s a set up. pic.twitter.com/JY1SecJhIv — BurnerObservations (@BurnerObserv) May 17, 2023

وقبلت ميغان الجائزة الى جانب لاتوشا براون، مؤسسة حركة اصوات السود مهمة.

ورافق الثنائي دوريا راغلاند والدة ميغان. وتظهر الصورة الملتقطة الليلة الماضية الثلاثة اثناء مغادرتهم الحفل الذي اقيم في مانهاتن.

وقالت شبكة "بي بي سي" ان المطاردة شارك فيها نحو عشر سيارات لمصوري مشاهير (باباراتزي) كان يقودون برعونة ويتجاوزون الشارات الضوئية الحمراء ويتعدون على الارصفة ويقومون بحركات اعتراض، فيما كانوان يلتقطون الصور خلال ذلك.

وكان الزوجان تقاعدا من واجباتهما الملكية الرسمية قبل عامين وانتقلا الى نيويورك لبدء حياة جديدة مع ابنيهما الطفليين ارشي (3 سنوات) وليليت التي لا تزال في السنة الاولى من العمر.

