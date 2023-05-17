هاري وميغان ينجوان من كارثة بعد مطاردة باباراتزي جنونية

نجا هاري وزوجته ميغان من كارثة محققة خلال مطاردة سيارات تورط فيها مصورون متطفلون (باباراتزي)، بحسب ما اعلن متحدث باسم الامير الاربعاء.
واوضح المتحدث في بيان ان المطاردة حصلت الثلاثاء، بعد حضور هاري وميغان حفلا توزيع جوائز في نيويورك، واستمرت اكثر من ساعتين.
وتابع البيان انها كادت تنتهي باصطدام مع سائقين اخرين على الطريق ومشاة ورجال شرطة.
واعتبر المتحدث انه "في حين ان كونك شخصية عامة ياتي مع قدر من الاهتمام من قبل الجمهور، لكن لا ينبغي ان يكون ذلك على حساب سلامة اي شخص".
وقال ان "نشر هذه الصور، بالنظر الى الطرق التي تم الحصول عليها من خلالها، يشجع على ممارسات تطفلية خطيرة على كافة الضالعين فيها".
ولم تؤكد شرطة نيويورك على الفور علمها بالامر. ولم يتم الابلاغ عن اي اصابات او حالات اعتقال.
وكانت الاميرة ديانا والدة هاري قضت في حادث سير خلال مطاردة مصوري مشاهير (باباراتزي) لها في باريس عام 1997. ولطالما ألقى الامير باللوم على الصحافة في وفاة والدته المأساوية.
قيادة متهورة وقطع للشارات الحمراء
ووفق المعلومات، فقد حصلت المطاردة عقب حضور الزوحين حفل توزيع جوائز مؤسسة المرأة ذات الرؤية الذي جرى فيه تكريم ميغان (41 عاما)، وشكل اول ظهور علني لها مع هاري منذ مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث هذا الشهر.
وقبلت ميغان الجائزة الى جانب لاتوشا براون، مؤسسة حركة اصوات السود مهمة.
ورافق الثنائي دوريا راغلاند والدة ميغان. وتظهر الصورة الملتقطة الليلة الماضية الثلاثة اثناء مغادرتهم الحفل الذي اقيم في مانهاتن.
وقالت شبكة "بي بي سي" ان المطاردة شارك فيها نحو عشر سيارات لمصوري مشاهير (باباراتزي) كان يقودون برعونة ويتجاوزون الشارات الضوئية الحمراء ويتعدون على الارصفة ويقومون بحركات اعتراض، فيما كانوان يلتقطون الصور خلال ذلك.
وكان الزوجان تقاعدا من واجباتهما الملكية الرسمية قبل عامين وانتقلا الى نيويورك لبدء حياة جديدة مع ابنيهما الطفليين ارشي (3 سنوات) وليليت التي لا تزال في السنة الاولى من العمر.