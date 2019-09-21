هاشتاج #ميدان_التحرير يتصدر تويتر ويربك نظام السيسي

تصدر هاشتاج #ميدان_التحرير موقع التواصل الاجتماعي تويتر في #مصر تزامنا مع مظاهرات الجمعة التي اجتاحت العديد من الميادين بالمدن المصرية.

وتخطى الهاشتاج حاجز النصف مليون تغريدة في عدة سويعات، وسط تفاعل كبير وغير مسبوق للمطالبة برحيل السيسي والنول إلى الشوارع والميادين.

وشهدت منصات التواصل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، سلسة من الوسوم المناهضة لحكم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، عقب مجموعة فيديوهات المقاول والفنان محمد علي.

وغادر السيسي القاهرة، في وقت سابق مساء الجمعة، متوجهًا إلى نيويورك لحضور اجتماعات للأمم المتحدة، على الرغم من دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للخروج في مظاهرات.

وكان هاشتاج #الرحيل_ياسيسي_أو_النزول_للشارع قد تصدر قائمة الأعلى تداولا على موقع تويتر، الأربعاء الماضي، بعد أن تفاعل معه نشطاء للمطالبة بإسقاط السيسي استجابة لدعوة رجل الأعمال والفنان محمد علي.

كما انتشر هاشتاج # كفاية_بقى_ ياسيسي الذي أطلقه محمد علي، عبر مواقع التواصل بشكل واسع، وتصدر قائمة الأكثر تدوالا حتى وصل إلى أكثر من مليون ونصف المليون تغريدة.