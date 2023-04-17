هاكرز اندونيسي يخترق مواقع وزارات اسرائيلية

البوابه - اخترقت مجموعة هاكرز من إندونيسيا، اخترقت مواقع إلكترونية لعدد من الوزارات الإسرائيلية، واستولت على البيانات، كما قامت بنشر جزءا منها، وفقا لوسائل إعلامية إسرائيلية.

وتطلق مجموعة القراصنة الإندونيسية على نفسها اسم VulzSecTeam وتزعم أنها اخترقت وزارات التعليم والصحة والخارجية الإسرائيلية، بالإضافة إلى الشرطة الإسرائيلية وشركات الحافلات والقطارات في الأيام الأخيرة، وفقا صحيفة "جيروزاليم بوست"

وسبق أن نفذت مجموعة Anonymous Sudan، في شهر أبريل الحالي هجمات إلكترونية عدة ضد أهداف إسرائيلية.

ومن بين الأهداف المواقع الإلكترونية للمصارف ومكتب البريد الإسرائيلي، وضد عملاق الأمن السيبراني الإسرائيلي Check Point ، فيما اخترقت المجموعة أيضا مواقع عدد من الجامعات الكبرى في إسرائيل، وقامت بتعطيلها عدة ساعات.