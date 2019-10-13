هانتر بايدن يخرج عن صمته ووزير الدفاع يتعهد التعاون في تحقيق عزل ترامب

خرج هانتر بايدن عن صمته الأحد لتخفيف الضغوط عن والده جو، المرشّح الديموقراطي الأوفر حظا لمواجهة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، وذلك بعدما عرّضت أنشطته المهنية في أوكرانيا حملة نائب الرئيس السابق لهجمات وانتقادات.

وأعلن محامي هانتر بايدن أن الأخير سيتخلى في 31 تشرين الأول/أكتوبر عن عضوية مجلس إدارة شركة "بي اتش آر" الصينية لإدارة الأموال الاستثمارية. وكان منصبه في الشركة قد عرّضه لهجمات واتّهامات وجّهها إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي بيان أصدره محاميه نُشر الأحد على موقع "ميديوم"، وهو منصة لتقاسم المعلومات، خرج هانتر بايدن عن صمته بعد انتقادات لاذعة وجّهها إليه ترامب على مدى أسابيع متهّما إياه ووالده بالفساد من دون إبراز أي دليل.

وكتب جورج ميسيريس محامي بايدن الابن "عندما بدأ هانتر يزاول أعماله، كان يعتبر أنه يتصرف بالشكل المناسب وبحسن نية. لم يعتقد يوما أن سيلا من الاتهامات المغرضة ستساق ضده وضد والده من قبل رئيس الولايات المتحدة".

وتابع المحامي في البيان أن "هانتر تولى أنشطته التجارية بشكل مستقل. وكان يعتقد أن من غير الملائم مناقشتها مع والده ولم يناقشه فيها. لطالما أدرك هانتر تقيّد والده من دون قيد أو شرط بالسياسة الأميركية التي تم إرساؤها بغض النظر عن تأثيراتها على المصالح المهنية لهانتر".

وفصّل المحامي طويلا أنشطة بايدن الابن في الشركة الأوكرانية "بوريسما" التي كان عضوا في مجلس إدارتها منذ العام 2014 إلى أن استقال في نيسان/أبريل 2019، وهو الشهر الذي أطلق فيه والده حملته الانتخابية.

وأكد المحامي أنه "على الرغم من التحقيقات الموسعة، لم يتوصّل أي جهاز شرطة أجنبي أو أميركي في أي وقت إلى أن هانتر ارتكب مخالفات خلال فترة خمس سنوات من عضويته في مجلس الإدارة".

واوضح المحامي أن موكّله استثمر 420 ألف دولار في رأسمال شركة "بي اتش آر" ولم يحصل في المقابل على أي مردود.

وبعيد نشر البيان وبدء تداوله في وسائل الإعلام استأنف ترامب هجماته.

وتساءل الرئيس الأميركي على تويتر "أين هانتر؟ لقد اختفى تماما! حاليا يبدو أنه انقض على مزيد من الدول واحتال عليها! وسائل الإعلام غائبة تماما".

وصعّد ترامب هجماته على بايدن وابنه بعد إطلاق التحقيق الرامي لعزل الرئيس الأميركي.

وباشر الديموقراطيون في مجلس النواب تحقيقا بهدف تفعيل إجراءات العزل لاشتباههم بأن ترامب أراد الضغط على نظيره الأوكراني من أجل التوصل لمعلومات من شأنها أن تضر ببايدن وابنه.

وفصّل البيان التعهّدات التي سيقطعها هانتر إذا ما فاز والده في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وتعهّد باحترام كل القواعد التي يمكن أن يضعها والده لجهة تضارب المصالح "بما في ذلك القيود على الاستثمارات في الخارج".

وجاء في البيان أن "هانتر يتعهّد عدم تولي مناصب في مجالس إدارة شركات أجنبية أو العمل فيها أو لمصلحتها".

إسبر سيتعاون

الى ذلك، تعهد وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر الاحد أن يتعاون البنتاغون مع التحقيق الذي يجريه ديموقراطيو الكونغرس لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خرق واضح لسياسة الرئيس لإفشال التحقيق.

واوضح إسبر أن وزارته ستحاول الامتثال لاستدعاء من الديموقراطيين في مجلس النواب الساعين للحصول على سجلات تتعلق بحجب المساعدات العسكرية الأميركية عن أوكرانيا.

وقال إسبر في مقابلة على قناة "سي بس اس" "سنفعل كل شيء للتعاون مع الكونغرس".

ويأتي موقف إسبر غداة إعلان البيت الابيض أنه لن يتعاون مع مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، معتبرا إطلاق إجراءات عزل ترامب غير شرعية وغير دستورية.

واستخدم ترامب تويتر لشنّ هجوم على التحقيق متحدثا عن نظرية مؤامرة من جانب "دولة عميقة" تحاول إطاحته.

وأرسل النواب الديموقراطيون الاثنين مذكرات استدعاء لمكتب ميزانية البنتاغون والبيت الأبيض، مطالبين بوثائق مرتبطة بمنع ترامب المساعدات العسكرية عن أوكرانيا.

ويسعى رؤساء اللجان الثلاث في مجلس النواب الذين يقودون التحقيق الى معلومات تتعلق بضغط ترامب على نظيره الأوكراني لالحاق ضرر بجو بايدن، المرشح الاوفر حظا لتمثيل الحزب الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية في العام 2020، على ان يكون ذلك شرطا لتلقي المساعدات العسكرية.

وأبلغ إسبر محطة "فوكس نيوز" الاحد أن مسؤولي الإدارة وترامب نفسه قد لا يجيزون الإطلاع على المستندات التي يطلبها أمر الاستدعاء.

وقال "للبيت الأبيض رأي في إصدار الوثائق أيضا. هناك عدد من الأمور التي تؤدي دورا في هذا".

