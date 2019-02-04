هانيبال القذافي يتحدث عن تجربته بسجون لبنان

هانيبال القذافي

تحدث هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السبق معمر القذافي، لأول مرة، عن ظروف اعتقاله في سجون لبنان.

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن هانيبال رأى معمالته في السجن بأنها "غير لائقة"، وتسببت له بمشاكل صحية عديدة.

هانيبال (43 عاما)، طالب الأممم المتحدة إلى توفير فريق طبي له، لزيارته في زنزانته، إذ يعاني من مشاكل صحية عديدة.

وتابع: "وضعي الصحي غير جيد، إذ أعاني من عدة متاعب، بينها أزمة صدرية، وعدم القدرة على التنفس جيدا، وألم في أسفل الظهر، واحتكاك في الركب والمفاصل، ومشاكل جلدية، وذلك بسبب عدم تعرضي للشمس. كذلك لدي كسر في أنفي وكدمات في رأسي بسبب الضرب الذي تعرضت له أثناء خطفي من سوريا إلى لبنان، وألم في رجلي اليسرى حيث لا استطيع السير عليها بشكل جيد".

إضافة إلى ما سبق، اشتكى هانيبال من عدم قدرته على التواصل مع "أي إعلام أو صحافة، وأي شخص يقوم بزيارتي يمنع من الدخول إلى لبنان في الزيارة المقبلة".

ولفت هانيبال إلى وجود زوجته وأولاده في سوريا، مضيفا: "لم يتمكنوا من زيارتي بعد، وأنا قلق بشأنهم لأنهم ليسوا في مأمن، وذلك بسبب الأوضاع في سوريا، حيث لا يوجد من يؤمن لهم طلباتهم، وهم بحاجة إلى والدهم".

وناشد هانيبال القذافي، الحكومة الروسية، للتدخل في أزمته، قائلا إنه يتطلع إلى "دور أكبر من قبل روسيا كدولة عظمى في مثل هذه القضايا الإنسانية التعسفية".

ونوهت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أنها أرسلت الأسئلة إلى هانيبال معمر القذافي في سجنه، وتلقت الأجوبة منه عبر موكلته ريم يوسف الدبري.

وقبل أسابيع، تدخلت روسيا بشكل علني في قضية هانيبال، إذ كشف نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو تتواصل مع الأطراف اللبنانية من أجل إنهاء قضية هانيبال القذافي، واصفا استمرار حبسه بالأمر "غير المنطفي".

يشار إلى أن هانيبال القذافي اختطف من قبل مليشيا شيعية في سوريا قبل نحو أربعة أعوام، وتم تسليمه إلى الأمن اللبناني الذي يحتجزه على خلفية اختفاء رجل الدين الشيعي موسى الصدر، والشيخ محمد يعقوب، وعباس بدر الدين في ليبيا عام 1978.