هجمات حوثية بطائرات مسيرة على مطاري أبها وجازان، والسعودية تعترض صاروخا باليستيا

اعلنت جماعة الحوثي في اليمن انها شنت هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبها وجازان جنوب السعودية، بينما قالت الاخيرة انها اعترضت صاروخا باليستيا في المنطقة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذ سلاح الجو المسير عملية واسعة ونوعية استهدفت مطاري أبها وجازان بعدة عمليات بطائرة قاصف k2".

وأوضح سريع أن "العملية الأولى استهدفت غرف التحكم والسيطرة لطائرات بلا طيار في مطار جازان، فيما استهدفت العملية الثانية محطة الوقود بمطار أبها الدولي".

وأضاف سريع أن "هذه العمليات أصابت أهدافها بدقة عالية... ما أدى إلى خروج المطارين عن الخدمة".

وختم بالقول: "نعد النظام السعودي بأيام أشد إيلاما إن شاء الله طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا".

من جانبها، أفادت وسائل إعلام سعودية، باعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها جنوب غرب المملكة.

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

كما شهد مطار أبها الأربعاء سقوط مقذوف حوثي أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، في حينه سقوط مقذوف "حوثي" في صالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح أن سقوط المقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان، وتم نقل 8 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.