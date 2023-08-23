هجمات متبادلة بالمسيّرات تطال موسكو ومنشآت حبوب اوكرانية في اوديسا

اعلنت السلطات الروسية الاربعاء، اسقاط ثلاث مسيرات اوكرانية استهدفت العاصمة موسكو وضواحيها، فيما شن الجيش الروسي ضربات بطائرات مسيرة على منشآت حبوب في اوديسا جنوبي اوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية ان طائرة مسيرة ارتطمت بمبنى قيد الانشاء في مجمع موسكو سيتي في العاصمة بعدما تم اسقاطها بوسائل الحرب الالكترونية.

واستهدفت المسيرات الاوكرانية مرات عدة في السابق مجمع موسكو سيتي الاقتصادي، ووقع اخر تلك الهجمات يوم الجمعة، حيث ادى سقوط حطام احدى المسيرات الى الحاق اضرار بواجهات المباني في منطقة إكسبوسنتر المجاورة.

وفي سياق متصل، قالت خدمات الطوارئ ان طائرة مسيرة اخرى تم اسقاطها الاربعاء، في منطقة خيمكي في ضواحي موسكو، مشيرة الى ان حطامها ادى الى الحاق اضرار بمنزل ومبنى غير سكني، ومن دون تسجيل اصابات.



واثر ذلك، علقت خدمات الطيران الروسية تعليقا مؤقتا للحركة في مطارات موسكو، علما ان هذه المطارات خضعت لنفس الاجراء على مدى الايام الماضية مع استمرار هجمات المسيرات الاوكرانية.

وهذه سادس ليلة على التوالي تتعرض فيها منقطة موسكو لهجمات بطائرات مسيرة اوكرانية.

والثلاثاء، اسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين مسيرتين فوق منطقة موسكو، بحسب ما اعلن رئيس بلديتها سيرغي سوبيانين على تليغرام.

واوضح سوبيانين انه تم اسقاط احدى المسيرتين في منطقة كراسنوغورسك والأخرى في منطقة تشاستسي، ودون مزيد من التفاصيل.

اثار الهجمات الاوكرانية بالمسيرات على موسكو ............

هل هي هجمات عبثية لا قيمة عسكرية لها ام ماذا ؟؟ pic.twitter.com/mytw5f0VOo — Arab-Military (@ashrafnsier) August 23, 2023

ضرب منشآت الحبوب الاوكرانية

وفي المقابل، شن الجيش الروسي الاربعاء، هجمات بطائرات مسيرة على منشآت للحبوب في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا.

واستهدفت الضربات مجمّعات إنتاج وشحن وتسببت باضرار لصوامع حبوب، ولكن دون تسجل اصابات في صفوف المدنيين بحسب ما اوضح حاكم المنطقة أوليغ كيبر على تلغرام.



ولاحقا، قالت القوات الاوكرانية ان دفاعاتها الجوية اسقطت خلال الضربة 9 مسيرات "شاهد" ايرانية الصنع، مشيرة الى ان ان الهجوم استهدف مجمّع إنتاج وشحن وصوامع حبوب في الدانوب.



وتابعت ان حريقا اندفع في مستودع، لكن سرعان ما تمت السيطرة عليه.



وباتت موانئ ومنشآت حيوية بالنسبة لشحنات الحبوب الاوكرانية في منطقتي أوديسا وميكولاييف هدفا لروسيا عقب انسحاب الاخيرة من اتفاق توسطت فيه الامم المتحدة وتركيا، وأتاح لكييف تصدير الحبوب الى العالم.