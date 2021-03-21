هجومان بعبوات ناسفة يستهدفان رتلين للتحالف في بابل العراقية

تتهم الولايات المتحدة قائدة التحالف الدولي، فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات ضدالتحالف، بالإضافة إلى هجمات أخرى تستهدف سفارتها وقواعد عسكرية ينتشر فيها الجنود الأمريكيون بالعراق.

أفاد مصدر أمني عراقي مساء الأحد، بأن هجوما بعبوة ناسفة استهدف رتل شاحنات لقوات التحالف الدولي، في بابل (وسط)، وهو الثاني من نوعه في المحافظة خلال ساعات.

وقال ضابط برتبة ملازم في شرطة بابل، للأناضول، إن "عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق السريع في بابل انفجرت لدى مرور رتل شاحنات مدنية تحمل معدات لوجستية تابعة لقوات التحالف الدولي، دون وقوع إصابات".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لكونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "قوة أمنية مشتركة فتحت تحقيقا بالحادث".

وحتى الساعة 16:45 بتوقيت غرينتش لم يصدر إعلان رسمي من السلطات العراقية بشأن الهجوم، ولم تتبنه أي جهة.

وهذا الهجوم هو الثاني من نوعه خلال ساعات في بابل، إذ انفجرت عبوة ناسفة في رتل للتحالف في وقت سابق الأحد.

ووفق رصد مراسل الأناضول، فإن هذا هو الهجوم الـ37 من نوعه خلال نحو 3 أشهر، ووقعت أغلب الهجمات وسط وجنوبي العراق.

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية، قائدة التحالف الدولي، فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات، بالإضافة إلى هجمات أخرى تستهدف سفارتها وقواعد عسكرية ينتشر فيها الجنود الأمريكيون بالعراق.

ويوجد في العراق نحو 3000 جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أمريكي، لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وبين واشنطن وطهران ملفات خلافية، بينها برنامجا إيران النووي والصاروخي وسياسة البلدين الخارجية في منطقة الشرق الأوسط.

