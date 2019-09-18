هجوم ارامكو.. روحاني يلصق التهمة بـ الحوثيين والجيش يحمل اسرائيل المسؤولية

بشكل غير مباشر حمل الرئيس الايراني حسن روحاني المتمردين الحوثيين الموالين والمدعومين من ايران مسؤولية الهجوم على شركة ارامكو في خطوة نحو الصاق التهمة بغيرة وبدليل لتبرئة مسؤولية بلاده ، فيما لوح وزير دفاع بالرد على اي هجوم اميركي او عقوبة عسكرية على ما ارتكبت ايران.

روحاني: الهجوم حوثي بحت

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، السعودية إلى اعتبار الهجوم الأخير على منشآتها النفطية، بمثابة تحذير لإنهاء حرب اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة الإيرانية في طهران، نقله التلفزيون الإيراني.

وقال روحاني، إنه ينبغي على السعودية أن تنظر للهجوم الذي وقع السبت على منشآتها النفطية باعتباره تحذير لإنهاء حربها في اليمن.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن روحاني القول: "اليمنيون هاجموا منشأتي النفط السعوديتين على سبيل الإنذار".

وتابع الرئيس الإيراني، خلال اجتماع الحكومة: "اليمنيون لم يبدأوا الحرب في المنطقة، بدأتها السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية".

وأضاف: "اليمنيون لم يقصفوا مدرسة أو مستشفى في السعودية، وإنما قصفوا مقرا صناعيا كي يحذروا العدوان السعودي كإنذار، بعد هجمات على مستشفيات ومدارس وأسواق باليمن".

كما ألقى روحاني باللائمة على واشنطن والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في بدء صراع في المنطقة، مشيرا إلى أن طهران لا تريد صراعا في المنطقة.

وتابع: "لا نريد الصراع في المنطقة ... من الذي بدأ الصراع؟ ليس اليمنيون. لقد كانت السعودية والإمارات وأمريكا وبعض الدول الأوروبية والنظام الصهيوني هي التي بدأت الحرب في هذه المنطقة".

ولم يتطرق روحاني في كلمته إلى اتهامات الولايات المتحدة بأن طهران وراء الهجوم، لكن سبق أن نفت إيران مرارًا ضلوعها فيه.

وزير الدفاع: جاهزو للرد

وفيما برأ وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، طهران من الهجوم على المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو السعودية.

فقد نقل التلفزيون الإيراني عن حاتمي قوله على هامش اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء: "السعودية والكيان الصهيوني رغبا منذ البداية في جر الولايات المتحدة إلى صراع في المنطقة"، نافيا علاقة بلاده بالهجمات على منشآت "أرامكو".

وقال حاتمي إن "القضية واضحة للغاية، كان هناك صراع بين البلدين (اليمن والسعودية)"، إيران لا دخل لها في الموضوع.

وأضاف: "إن تم الاعتداء علينا فإن ردنا سيكون حاسما، مثلما أسقطنا الطائرة الأمريكية".

السعودية: ايران مسؤولة

إلا أن المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تركي المالكي، قال إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية، مضيفا أن "مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم الآن التحقق من مصدر إطلاقها"، لافتا إلى أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية، إيرانية الصنع من طراز "أبابيل".

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم الأربعاء، ستكشف من خلاله أدلة تؤكد تورط إيران في الاعتداء التخريبي الذي استهدف منشأتي شركة أرامكو في السعودية، وفقا للتلفزيون السعودي الرسمي.