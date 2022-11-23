هجوم الكتروني يضرب البرلمان الاوروبي بعد تصنيفه روسيا "راعية للإرهاب"

اتهم البرلمان الأوروبي الذي تعرض لهجوم الكتروني "معقد" الاربعاء، جماعة موالية للكرملين بالوقوف وراء الهجوم الذي جاء عقب إعلان البرلمان روسيا "دولة راعية للارهاب".

وكتبت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا عبر تويتر قائلة ان المؤسسة التشريعية الاوروبية تتعرض “لهجوم إلكتروني معقد. تبنّته جماعة موالية للكرملين” الروسي.

واضافت ان خبراء تكنولوجيا المعلومات الذين يحمون انظمة البرلمان يتصدون حاليا للهجوم الذي قالت انه وقع "بعد أن أعلنا أن روسيا دولة راعية للإرهاب".

وتابعت "ردي هو: المجد لأوكرانيا #SlavaUkraini".

ومن جانبه، غرد الناطق باسم البرلمان خاومي دوش قائلا أن موقع البرلمان استُهدف بـ”هجوم دي دي أو أس" الذي كثّف الحركة على الموقع وتسبب في تعطل الشبكة، مشيرا إلى أن العمل جار من اجل حل المشكلة "في أسرع وقت”.

ووصف مسؤول في البرلمان الهجوم بأنه “الأكثر تعقيدا" في التاريخ الحديث” للبرلمان الاوروبي.

وبدا النائب الألماني راسموس أندرسن حذرا حيال اطلاق الاتهامات، مشيرا في الوقت نفسه الى ان أنظمة البرلمان لم تكن مهيأة بالشكل المناسب للتصدي للهجمات الالكترونية.

ووقع الهجوم بعد ان صوت اعضاء البرلمان الاوروبي على تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب.