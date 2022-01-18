هجوم بالسلاح الابيض على الشرطة التركية

اطلقت الشرطة التركية النار على احد الاشخاص عندما هم بمهاجمتها بواسطة السلاح الابيض عند المدخل الرئيس لمجمّع المحاكم الرئيسي، القصر العدلي، في اسطنبول.

وقالت الشرطة التركية ان المهاجم لم يمتثل للتحذيرات اللفظية من ضباط الأمن، فقاموا بإطلاق النار في الهواء، وأطلقت رصاصة على ساقه، واعتقل ونُقل إلى المستشفى.

وأصيب خلال الحادث أحد ضبّاط الشرطة، وهو المسؤول عن المنطقة، التي بها مجمّع المحاكم، بارتداد رصاصة من الرصاص الذي أٌطلق خلال الحادث، وتمّ نقله إلى المستشفى، وبدأت الجهات المختصّة التحقيق في الأمر.