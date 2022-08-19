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هجوم بسيارتين مفخختين على فندق في الصومال والشباب تتبنى

منشور 19 آب / أغسطس 2022 - 06:25
هجوم للقاعدة في الصومال
هجوم للقاعدة في الصومال

تبنت "حركة الشباب" الجناح الصومالي لتنظيم القاعدة مساء اليوم الجمعة الهجوم الانتحاري بسيارتين مفخختين على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو وقال شهود عيان ان المسلحين تحصنو داخل الفندق

وقالت تقارير اعلامية صومالية ان الهجوم وقع في "فندق الحياة" الذي يرتاده سياسيون وقيادات عليا في الدولة"، حيث دخلت السيارتين ساحة الفندق وانفجرتا بشكل متتال، فيما اندلعت المعارك بين عناصر القاعدة وحراس امنيين الذين حاولو منع عناصر القاعدة من اقتحام الفندق 

 

واكدت مصادر سقوط عدد من القتلى والجرحى في الهجوم وأعلنت الحركة في بيان أن مجموعة من المهاجمين الشباب اقتحموا فندق حياة في مقديشو وهم يطلقون النار بداخله فيما طوقت قوات الامن المكان 

وياتي الهجوم بعد اعلان الولايات المتحدة عن قتل 13 متطرفا من عناصر الحركة المذكورة في غارة على معسكرهم في مقديشو


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