هجوم بسيارتين مفخختين على فندق في الصومال والشباب تتبنى

تبنت "حركة الشباب" الجناح الصومالي لتنظيم القاعدة مساء اليوم الجمعة الهجوم الانتحاري بسيارتين مفخختين على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو وقال شهود عيان ان المسلحين تحصنو داخل الفندق

وقالت تقارير اعلامية صومالية ان الهجوم وقع في "فندق الحياة" الذي يرتاده سياسيون وقيادات عليا في الدولة"، حيث دخلت السيارتين ساحة الفندق وانفجرتا بشكل متتال، فيما اندلعت المعارك بين عناصر القاعدة وحراس امنيين الذين حاولو منع عناصر القاعدة من اقتحام الفندق

#UPDATE: Al Shabab has claimed the responsibility for an ongoing attack on Hayat hotel which locates near km4 junction, #Mogadishu. #Somalia pic.twitter.com/6tEPGJgmvW — Mohamed Salh (@MohamedSelh) August 19, 2022

واكدت مصادر سقوط عدد من القتلى والجرحى في الهجوم وأعلنت الحركة في بيان أن مجموعة من المهاجمين الشباب اقتحموا فندق حياة في مقديشو وهم يطلقون النار بداخله فيما طوقت قوات الامن المكان

وياتي الهجوم بعد اعلان الولايات المتحدة عن قتل 13 متطرفا من عناصر الحركة المذكورة في غارة على معسكرهم في مقديشو