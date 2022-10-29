هجوم بسيارتين مفخختين يستهدف وزارة التعليم الصومالية

استهدف هجوم بسيارتين مفخختين وزارة التربية والتعليم في العاصمة الصومالية مقديشو السبت، ما اسفر عن مقتل عشرة اشخاص على الاقل، واصابة عدد اخر، بحسب ما افادت الشرطة.

ولم تتبن أي جهة على الفور الهجوم الذي تسبب كذلك بدمار واسع في المباني المحيطة.

وقالت الشرطة ان احدى السيارتين نجحت في اقتحام حرم الوزارة في حين انفجرت الثانية بصورة متزامنة في منطقة قريبة.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصادر أمنية وشهود قولهم إن قائد الشرطة في مديرية هودن وصحفيا يعمل في قناة تلفزيونية محلية من بين القتلى. مشيرة الى اصابة نحو عشرين شخصا في الهجوم.

BREAKING: White plume of smoke from the 2nd explosion in Mogadishu. Early reports say at least one of the explosions hit the wall of the ministry of education which locates at Zobe junction. #HM pic.twitter.com/XihOPUk0jR — Harun Maruf (@HarunMaruf) October 29, 2022

وعادة ما تنسب السلطات عادة هجمات مماثلة إلى حركة الشباب الإسلامية المتطرفة التي سبق ان تبنت اعتداءات مماثلة في العاصمة والمدن الصومالية الكبرى.

تقاتل الجماعة الحكومة الفدرالية المدعومة من المجتمع الدولي، منذ 2007. وهي تتمركز في مناطق ريفية خصوصا في جنوب البلاد منذ جرى طردها من المدن الرئيسية وبينها العاصمة مقديشو في 2011.

وأسفر هجوم دام شنته حركة الشباب على فندق في مدينة كيسمايو جنوبي الصومال الاحد الماضي، واستمر لنحو تسع ساعات، عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة عشرات آخرين.